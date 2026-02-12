Coyanza se llena de fiesta y color

Valencia de Don Juan ya tiene todo preparado para vivir uno de los eventos más esperados del año. El Carnaval 2026 se celebrará desde este viernes al miércoles 18 con una programación variada que combina tradición, música, actividades infantiles y mucha diversión en las calles.

Las fiestas arrancarán mañana a las 12.00 horas con el desfile escolar del CEIP Bernardino Pérez, que recorrerá el patio y las inmediaciones del centro educativo, llenando de disfraces y alegría la mañana.

El sábado 14 de febrero, a partir de las 14.00 horas, la animación se trasladará a los bares de la localidad con una ronda amenizada por la charanga Gurugú, una cita pensada para calentar motores y disfrutar del ambiente carnavalesco.

El día grande llegará el domingo 15 de febrero a las 17.30 horas con el Gran Desfile de Carnaval 2026, que recorrerá numerosas calles del municipio, desde la calle Las Huertas hasta la Plaza Mayor. Ese mismo día, a las 19.00 horas, tendrá lugar el baile de disfraces y la degustación de orejas de carnaval en la Plaza Mayor, seguido a las 20.00 horas de la entrega de premios del desfile. El plazo para inscribirse en el concurso finalizará el 6 de febrero a las 15.00 horas.

Las actividades continuarán el lunes 16 de febrero a las 16.30 horas con el espectáculo de magia y talleres infantiles “Magiamorfosis” en Expocoyanza. Las inscripciones podrán realizarse del 9 al 13 de febrero en el Ayuntamiento.

El martes 17 de febrero, a partir de las 17.00 horas, los más pequeños serán los protagonistas del desfile de Carnaval infantil, que recorrerá varias plazas y calles del centro. A las 18.00 horas, la fiesta seguirá en Expocoyanza con sorpresas para todos los asistentes.

El Carnaval se despedirá el miércoles 18 de febrero a las 20.30 horas con el tradicional entierro de la sardina coyantina, organizado por la Alegre Cofradía de la Sardina Coyantina. El cortejo partirá del Café Bar Español y, al finalizar, se repartirá pan con sardinas en Expocoyanza hasta agotar existencias.

Con esta completa programación, Valencia de Don Juan invita a vecinos y visitantes a sumarse a unos días de celebración donde el disfraz, la música y la tradición serán los grandes protagonistas.