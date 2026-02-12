La Robla se rinde al Carnaval

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

La localidad de La Robla ya se prepara para recibir una de las citas más coloridas del año. El próximo sábado 15 de febrero, las calles se llenarán de ingenio y música con el gran desfile de Carnaval, que dará comienzo a las 18.00 horas en la calle Ramón y Cajal. La comitiva recorrerá el municipio contagiando el espíritu festivo hasta alcanzar su meta en la Plaza de la Constitución, contando este año con el ritmo de varias batucadas contratadas para asegurar que el ambiente no decaiga en ningún momento.

El concurso de este año destaca por su variedad y la cuantía de sus galardones. Los participantes, que deberán abonar una cuota de 5 euros por persona, competirán en cuatro categorías distintas: carrozas, grupos de más de diez integrantes, grupos de entre tres y diez personas, e individuales o parejas. En la categoría de carrozas, el primer premio asciende a 300 euros, mientras que los grupos grandes optarán a un máximo de 200 euros y los grupos medianos a 150 euros, repartiéndose también segundos y terceros premios en todas las modalidades grupales.

Tras la intensidad del recorrido, la jornada del sábado culminará con un broche de oro tradicional y gastronómico. Una vez en la Plaza de la Constitución, se celebrará el solemne Entierro de la Sardina, seguido de una chocolatada para todos los asistentes. Durante este evento final, se procederá a la lectura del fallo del jurado y a la entrega oficial de los premios a los disfraces y carrozas más destacados de la edición.

Sin embargo, la fiesta no termina el sábado, ya que el domingo 16 de febrero estará dedicado íntegramente a los menores. A partir de las 17.00 horas, los niños y niñas de La Robla protagonizarán su propio desfile desde la plaza hasta el pabellón municipal. En el lugar, la organización festiva ha preparado una tarde llena de actividades infantiles y mucha animación, garantizando que el cierre de las fiestas sea un éxito de diversión para el público familiar.