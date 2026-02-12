La Feria de Febrero de Valencia de Don Juan continúa sus trámites

Celebración de la Feria de Febrero de Valencia de Don Juan en una imagen de archvo.ramiro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Feria de Febrero sigue adelante, tal y como ha asegurado el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan ante las dudas planteadas por el sector del campo y motivadas por las intensas lluvias que han dejado inundaciones en varios puntos de la provincia.

Tal y como estaba previsto, el complejo La Isla de Valencia de Don Juan será el escenario de la Feria de Febrero, que este año celebra su edición 105 y que se celebrará los días 19, 20 y 21 de febrero.

Para poder formalizar la inscripción, será necesario rellenar la ficha correspondiente y presentarla mediante registro o a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan. El horario para ello será el de atención al público, de 9 a 14 horas de lunes a viernes no festivos.

Una cita clave

La Feria de Febrero es una cita de gran relevancia y tradición para Coyanza. En ella, el campo leonés aprovecha para sacar músculo y en la que se muestran las últimas y más modernas novedades del sector agroganadero, de la mano de empresas que empujan hacia lo más alto a esta importante cita comercial.

En la feria, que se ha convertido en un evento ineludible para estar al tanto de las últimas tendencias del campo, se implican de forma activa, además de los expositores, las distintas administraciones. También destaca su carácter multisectorial, lo que sin duda supone un atractivo a mayores, con productores agroalimentarios de muchos puntos de España.