Vega de Espinareda se luce en Carnaval

Uno de los grupos participantes en ediciones pasadas del desfile de Vega de Espinareda.L. DE LA MATA

Disfraces, charangas, premios y mucho y muy buen rollo. Así promociona su desfile de Carnaval el Ayuntamiento de Vega de Espinareda que, no en vano, organiza una de las citas con mayor respuesta en el Bierzo. Además, los más rezagados todavía están a tiempo de apuntarse, ya que el plazo de inscripción para participar el concurso está abierto hasta mañana viernes.

La cita será el domingo, a partir de las 17.00 horas, y ya se ha previsto un plan B en caso de que el tiempo no acompañe y la lluvia que ha sido protagonista de las últimas semanas no agüe también el carnaval. De ser así, el desfile se trasladará al día 1 de marzo, según la información difundida por el propio Ayuntamiento.

Varios premios en diferentes categorías incentivan la participación y servirán para reconocer el trabajo de quienes luzcan los mejores disfraces o los más originales. Para el mejor grupo infantil, se reservan tres premios de 250, 150 y 100 euros; mientras que los cuatro primeros clasificados en la categoría de grupo adulto se llevarán 299, 250, 200 y 150 euros, respectivamente.

El desfile recorrerá las calles de la localidad.L. DE LA MATA

También habrá premios para quienes acudan al desfile en pareja o compitan a solos. 50 euros, tanto para adultos como para niños, será el premio al mejor atuendo individual, mientras que el mejor dúo de adultos se llevará 80 euros y el infantil, 70 euros. Se reservan 100 euros para el mejor grupo elegido por televoto y volverán los premios especiales con los que se galardonará al mejor grupo local no premiado (100 euros), la mejor coreografía (150 euros), al grupo más marchoso (100 euros) y la mejor carroza (200 euros) de todas las que desfilen por Vega de Espinareda.

La banda sonora inconfundible de Carnaval la pondrán las charangas y Venus Dibao, que juega en casa, intensificará y alargará la fiesta. Cabe insistir en que el plazo para inscribirse en el desfile no se cierra hasta mañana a las 14.00 horas y que puede hacerse en dependencias municipales y a través del número de teléfono 987 56 86 19.