La fiesta es doble en Toral de los Vados

Participantes en las últimas ediciones del desfile de Carnaval de Toral de los Vados. l. de la mata

El desfile de Carnaval que organizan el Ayuntamiento de Toral de los Vados y la asociación Cuervos Rojos se celebrará el sábado, a partir de las 17.00 horas, con salida desde la plaza del Campo de la Feria, frente a la casa consistorial, y contará con premios en distintas categorías, tanto individuales como grupales, además de reconocimientos especiales a la originalidad y a la mejor interpretación.

Los premios que Toral de los Vados ha consignado a esta actividad, para reconocer el trabajo de quienes dan forma al Carnaval se repartirán de la siguiente forma: el mejor disfraz individual recibirá 60 euros y 40 euros, el segundo clasificado; el ganador de entre los grupos de dos a cinco participantes recogerá 100 euros y el segundo, 60 euros; y el mejor de los grupos de seis a diez personas será premiado con 150 euros, mientras que se reservan 100 euros para el que quede en segundo puesto. 200 euros es el premio para el mejor grupo con entre 11 y 20 miembros y las agrupación carnavalera de más de 21 integrantes se llevará 300 euros. Los segundos de estas dos últimas categorías también recibirán compensación económica, de 150 y 200 euros, respectivamente.

Disfraces en el Carnaval de Toral de los Vados.L. DE LA MATA

Para poder optar a los premios será imprescindible completar el recorrido del desfile que, en caso de que la climatología complique las cosas tras semanas de lluvia incesante, será trasladado a un espacio cubierto. Un circunstancia sobrevenida que el Ayuntamiento de Toral de los Vados comunicará antes de las 16.30 horas del mismo sábado a través de sus canales oficiales, según han informado fuentes municipales. Como colofón a la jornada de fiesta que, cada año en febrero, pone color al invierno, Toral de los Vados repartirá bollos preñados entre todas las personas asistentes.

Pero este no será el final definitivo, ya que la programación de Carnaval toralense se completará el lunes día 16 de febrero, también a partir de las 17:00 horas, y como es tradición con el Carnaval Infantil, que se desarrollará íntegramente en la plaza de la Estación y ofrecerá actividades pensadas especialmente para los más pequeños y pequeñas, incluyendo una gran chocolatada popular por cortesía del Bar Regueiro de la localidad.

Carnaval en Toral de los Vados.L. DE LA MATA

Con todo ya organizado y a las puertas del gran día, confiando en que la lluvia dé una tregua después de tantos días, el Ayuntamiento de Toral de los Vados anima a la participación, tanto de vecinos como de visitantes que quieran sumarse a la particular celebración de este municipio berciano.