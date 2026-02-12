Murias de Paredes se engalana por Carnaval

Los niños y las niñas de Murias se convierten en los protagonistas en Carnaval.DL

El próximo 14 de febrero, la localidad de Murias de Paredes celebrará su Carnaval Infantil, una iniciativa organizada por el Ayuntamiento en colaboración con la Comisión de Fiestas que busca dinamizar la convivencia local.

La jornada comenzará a las 19:00 horas con un desfile por las calles del municipio, condicionado a la situación meteorológica. En esta actividad, los niños y las niñas del pueblo vestirán sus trajes más originales y atrevidos para celebrar una de las fechas más divertidas del año.

Posteriormente, el pasacalles culminará con una chocolatada comunitaria en el salón del pueblo, donde el Ayuntamiento ofrecerá un refrigerio y más sorpresas para todos los participantes.

Esta estructura festiva no solo propone una actividad lúdica, sino que establece un punto de encuentro esencial para los vecinos.

La celebración destaca por su enfoque integrador, ya que, aunque el protagonismo recae en los niños y niñas del municipio, se extiende una invitación abierta a los adultos para que participen activamente luciendo sus propios disfraces. Por ello, promete ser una fiesta mágica de luz y color, que aunque ha ido evolucionando con el tiempo en cuestión de vestimentas y en la manera de vivirlo,mantiene sin duda la esencia de la tradición.

Fomentar estas actividades genera arraigo y un sentido de identidad vinculado al territorio, demostrando que la vida en el pueblo ofrece experiencias compartidas únicas. El carnaval se convierte así en un vehículo de expresión creativa que permite a los más pequeños apropiarse de su entorno a través del juego y la imaginación.

Por otro lado, la colaboración entre el consistorio y la comisión de festejos asegura que el patrimonio inmaterial y el espíritu de celebración se transmitan de generación en generación. Al garantizar que cada invierno cuente con sus propios hitos de alegría colectiva y refuerza la idea de que el medio rural es un lugar lleno de posibilidades. Y en Murias se celebra por todo lo alto.