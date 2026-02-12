El río Tuerto se desborda y amenaza pueblos enteros en la comarca de La Cepeda en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El río Tuerto ha provocado desbordamientos e inundaciones en varios municipios de la provincia de León, especialmente en la comarca de La Cepeda, donde el agua ha anegado zonas bajas, fincas, parcelas y calles, poniendo en riesgo viviendas y negocios locales, según los datos oficiales de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y las informaciones facilitadas por los afectados.

La CHD mantiene alertas máximas (nivel rojo) en tramos clave del Tuerto debido al fuerte incremento de caudales causado por las lluvias persistentes de la borrasca Nils, el deshielo en la montaña leonesa y la saturación de suelos. Entre los puntos más críticos figuran:

San Félix de la Vega: nivel rojo con caudales que han superado los 101 m³/s en picos recientes.

Villameca y Quintana del Castillo: también en rojo o naranja en fases previas, con alturas y caudales elevados que han requerido vigilancia estricta.

Para gestionar el volumen acumulado en la cabecera, la CHD ha procedido al desembalse controlado de la presa de Villameca, liberando hasta 20 m³/s adicionales. Esta medida, aunque necesaria para evitar un colapso mayor en el embalse (que ha llegado a niveles muy altos), ha incrementado el caudal aguas abajo.

La CHD ha activado avisos en múltiples tramos de la cuenca del Duero (con hasta 17 en rojo en picos, incluyendo varios del Tuerto junto a Órbigo, Omaña y Duerna), y la Junta de Castilla y León ha mantenido el nivel 2 de emergencia del Plan INUNCYL en León, con coordinación del Cecopi, Subdelegación del Gobierno y Protección Civil. Las autoridades insisten en extremar precauciones: evitar acercarse al río, no cruzar zonas inundadas ni vados, y seguir en tiempo real el SAIH de la CHD y el teléfono de emergencias 112.