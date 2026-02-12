Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La crecida del río Órbigo ha alcanzado niveles críticos en las últimas horas en la provincia de León, según los datos facilitados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) este 12 de febrero de 2026.

El episodio hidrológico, provocado por la combinación de precipitaciones persistentes durante semanas, saturación de suelos y un deshielo acelerado en la montaña leonesa tras las nevadas recientes, ha llevado al Órbigo a superar ampliamente los umbrales de alerta en varios puntos de control.

En la estación de aforo de Cebrones del Río (uno de los puntos más monitorizados en la cabecera leonesa del río), el caudal ha alcanzado 402,17 m³/s con una altura de 3,51 metros, según las últimas actualizaciones reportadas. Este valor sitúa el tramo en nivel rojo (riesgo muy alto de desbordamiento), y la tendencia sigue siendo ascendente en las mediciones previas. Es uno de los caudales más elevados registrados en la provincia durante este episodio, superando los 350-370 m³/s de días anteriores y acumulando aportes significativos de afluentes como el Tuerto, el Omaña y el Duerna.

La CHD mantiene activo el aviso rojo en el Órbigo a su paso por Cebrones del Río, dentro de un panorama general en la cuenca del Duero con 17 tramos en rojo, 12 en naranja y 27 en amarillo a fecha de hoy. En León, además del Órbigo, otros cauces como el Tuerto (en Villameca y Quintana del Castillo), el Duerna (Boisán) y el Omaña (Castro de La Lomba y Las Omañas) también están en alerta máxima.

Las consecuencias ya son visibles en el terreno: desbordamientos localizados, campos anegados en zonas ribereñas (como en el entorno de Carrizo de la Ribera o Cebrones), y riesgo para viviendas y fincas próximas al cauce. En tramos más bajos, como Santa Marina del Rey, el caudal es menor (alrededor de 150-160 m³/s), pero la acumulación aguas arriba mantiene la tensión.

El puente histórico sobre el Órbigo en Hospital muestra un caudal torrentoso que cubre prácticamente todos los arcos y amenaza con superar el tablero. El agua ha inundado jardines, huertos y terrenos próximos a viviendas, dejando árboles parcialmente sumergidos y reflejando el color marrón rojizo típico de las crecidas cargadas de sedimentos.