Última hora de las inundaciones en León: la Junta mantiene el nivel 2 de emergencia

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) mantiene el nivel 2 de emergencia del Plan de Protección Civil de Castilla y León ante el riesgo de inundaciones (INUNCYL) en la provincia de León, dada la previsión de lluvia en zonas de alta montaña - especialmente en la Cordillera Cantábrica - y los posibles efectos del deshielo en los cauces.

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Eduardo Diego, junto con el subdelegado del Gobierno, Héctor Alaiz, ha señalado que la tendencia general es positiva, con un descenso progresivo de los niveles de los ríos durante un fin de semana marcado principalmente por las nevadas, en el que no se registraron nuevas incidencias graves relacionadas con las crecidas.

En la Cuenca del Duero permanecen en nivel amarillo tres estaciones: Cebrones del Río, Santa Marina del Rey y Valderas. Por su parte, en la Cuenca del Miño-Sil, se encuentran en amarillo las estaciones de Matarrosa y Requejo, mientras que Ponferrada continúa en nivel naranja, condicionada por el desembalse del embalse de Bárcena.

Del mismo modo, el embalse de Villameca redujo su desembalse de 20 m³ por segundo a 9 m³ por segundo y continuará regulándolo en base a las nuevas entradas de agua. Su situación se acerca a la normalización, aunque la Confederación Hidrográfica del Duero ha informado que, en lo que va de mes, el embalse recibió más de 18 hm³, una cantidad casi equivalente a su capacidad total.

Por todo ello, el delegado afirmó que “la situación avanza de forma satisfactoria y entendemos que va a seguir así durante los próximos días”. No obstante, explicó que se mantiene “el nivel 2 por precaución”, a la espera de evaluar cómo las lluvias en la Cordillera Cantábrica y el deshielo pueden afectar al resto de la provincia.