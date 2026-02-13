Dos heridos tras un accidente entre dos coches en Villablino

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

A las 11:38 horas se ha recibido aviso de un accidente en el km 59 de la CL-631, en Villablino. Se trata de un accidente en el que están involucrados dos turismos y hay dos personas, un hombre y una mujer, que precisan asistencia sanitaria. Se ha trasladado el aviso a Guardia Civil de tráfico de León, a Policía Local de Villablino y a Emergencias sanitarias - Sacyl que envía recursos para atender a los heridos.