Dos heridos tras un accidente entre dos coches en Villablino

Se ha trasladado el aviso a Guardia Civil de tráfico de León, a Policía Local de Villablino y a Emergencias sanitarias

Un trabajador del 112 de Castilla y León.

Un trabajador del 112 de Castilla y León.

Redacción
León

A las 11:38 horas se ha recibido aviso de un accidente en el km 59 de la CL-631, en Villablino. Se trata de un accidente en el que están involucrados dos turismos y hay dos personas, un hombre y una mujer, que precisan asistencia sanitaria. Se ha trasladado el aviso a Guardia Civil de tráfico de León, a Policía Local de Villablino y a Emergencias sanitarias - Sacyl que envía recursos para atender a los heridos.

