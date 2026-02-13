Los proyectos estratégicos de I+D+i de las cuencas se financiarán al 100%

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta financiará al cien por cien los proyectos de investigación y desarrollo (I+D) considerados estratégicos en las provincias de León y Palencia, tras modificar las bases de estas ayudas para adaptarlas al marco europeo y al Fondo de Transición Justa (FTJ) aprobada por la Comisión Europea.

La nueva orden, publicada en el BOCyL, actualiza la normativa aprobada en mayo de 2025 para adecuarla a los cambios introducidos por la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP), que eleva la financiación de determinadas actuaciones al cien por cien y amplía los sectores considerados prioritarios.

A partir de ahora, los proyectos prioritarios podrán recibir financiación completa dentro del Programa de Transición Justa 2021-2027.

Entre las principales novedades que entran en vigor figura la inclusión de las tecnologías de defensa como ámbito financiable. La modificación añade este sector al catálogo de tecnologías fundamentales definido por la normativa europea, ampliado recientemente para cubrir capacidades estratégicas relacionadas con seguridad y defensa, además de las tecnologías energéticas, digitales e industriales ya recogidas.

Las provincias de León y Palencia están reconocidas como regiones asistidas en el mapa europeo de ayudas regionales 2022-2027, lo que permite aplicar mayores niveles de apoyo público.

La Junta subraya que estos cambios buscan impulsar la transformación económica de los territorios más afectados por la transición energética y el cierre de actividades como la minería del carbón, favoreciendo nuevas oportunidades de inversión en innovación.

Dentro del Plan territorial de Transición Justa de España 2021-2027, las provincias de León y Palencia se considera que sufren mayor afección y en ellas existen instalaciones industriales de gran complejidad y envergadura que, por su singular ingeniería, por su presencia en el territorio y por lo que han supuesto para la memoria de los pobladores, han sido merecedoras de su consideración como bienes pertenecientes al patrimonio cultural de los territorios.