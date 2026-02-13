UPL Sahagún exige solución a las goteras del albergue

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El grupo municipal de UPL en el Ayuntamiento de Sahagún ha pedido al Obispado de León, propietario del inmueble, y al ayuntamiento, al que el edificio se encuentra cedido, que actúen de manera urgente para solucionar las goteras que afectan al albergue de peregrinos. Desde la formación leonesista advierten de que estas filtraciones de agua suponen un deterioro progresivo del edificio y generan una imagen negativa para una instalación clave en una localidad de paso obligatorio del Camino de Santiago. «No se puede permitir que un recurso tan importante para el turismo de peregrinos presente este estado de abandono», señala Adrián Paniagua, portavoz de UPL en el Ayuntamiento.