Elaboran el primer mapa digital del suelo en Riello

La escasez de información sobre los suelos en muchas zonas rurales ha llevado a un equipo de la Universidad de León (ULe) a elaborar una innovadora cartografía digital de las propiedades edáficas superficiales en el área de Riello, en el noroeste de la provincia. El estudio al que ha tenido acceso EFE, publicado en ‘Ambiociencias’, ha sido desarrollado por Carmen Vega Valdés, graduada en Ciencias Ambientales, junto a las profesoras e investigadoras Montserrat Ferrer Julià y Sara Alcalde Aparicio.

El trabajo aplica una metodología puntera —la Cartografía Digital de Suelos, o Digital Soil Mapping (DSM)— que permite generar mapas continuos y actualizables sobre características fundamentales del suelo, como la arcilla, arena, limo y materia orgánica.

Esta técnica, apoyada en sistemas de información geográfica y modelos estadísticos, se está extendiendo en todo el mundo ante la creciente necesidad de disponer de datos precisos para la gestión del territorio, la agricultura o la protección ambiental.

El estudio se centra en la hoja 128 del Mapa Topográfico Nacional, correspondiente a Riello, un área que abarca parte de las comarcas de Omaña y Cepeda, reconocidas por su elevada biodiversidad, su variada geología y su relieve montañoso ligado a la vertiente meridional de la Cordillera Cantábrica. Las altitudes oscilan entre los 900 y los 1.834 metros, y más del 90 % del territorio está ocupado por superficies forestales, con predominio de matorral, masas de frondosas y coníferas.

Esa complejidad natural, sumada a la heterogeneidad de los suelos y a la falta de cartografía edáfica previa, convierte a Riello en un escenario idóneo para aplicar modelos predictivos avanzados como el scorpan, base del DSM.

Para construir los mapas, las autoras combinaron 52 puntos de muestreo del suelo procedentes de bases de datos autonómicas, nacionales y de la propia ULE.