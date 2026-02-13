Los animales marinos en el CRA de El Burgo Ranero, protagonistas del Carnaval escolar

Carnaval del colegio de El Burgo Ranero.ACACIO

Publicado por Acacio Díaz León Creado: Actualizado:

Los alumnos del CRA del Burgo Ranero, procedentes de las localidades de Santas Martas, Villamoratiel de las Matas, Gordaliza del Pino, El Burgo Ranero, Villamuñio y Bercianos del Real Camino, se unieron en una jornada de convivencia itinerante que convirtió las calles de Villamarco en un auténtico océano de color.

Bajo la temática de los 'tesoros de las profundidades marinas', la caravana multicolor estuvo protagonizada por una representación de la fauna oceánica. Tortugas, cangrejos, medusas y pulpos desfilaron arropados por el claustro de profesores y numerosos vecinos que, pese al tiempo desapacible, no quisieron perderse la cita.