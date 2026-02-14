Cuatro accidentes en cadena por la nieve en Villadangos del Páramo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La combinación de la nieve y el asfalto ha provocado una madrugada complicada en las carreteras leonesas, dejando un balance de al menos cuatro accidentes en un mismo punto kilométrico. El primer incidente se registró a las 5.37 horas, cuando la Sala de Operaciones del 112 Castilla y León recibió una llamada de alerta por la salida de vía de un turismo en el kilómetro 324 de la N-601, en el término municipal de León y en sentido Villadangos del Páramo.

Durante la comunicación con los servicios de emergencia, el propio alertante informó de que la situación en la zona era crítica debido a la acumulación de nieve, lo que había provocado otros tres accidentes adicionales en ese mismo tramo. Ante la gravedad de los hechos y el riesgo de nuevos siniestros, se dio aviso inmediato a la Policía Local, a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó una ambulancia hasta el lugar de los hechos para atender a posibles heridos.