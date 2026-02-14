Santa María vive su gran Carnaval, en fotos

Santa María del Páramo revivió este sábado el espíritu de Don Carnal para celebrar unos días de alegría, música, color y mucha diversión, para los que se ha preparado desde el ayuntamiento un programa en el que el desfile celebrado ayer se convirtió en protagonista, y que tiene su réplica para los pequeños el lunes.
Lo deja bien claro su lema, ‘¡¡Vive el Carnaval en Santa María del Páramo!!’ bajo el cual ayer se dieron cita más de 1.300 personas para conformar el gran desfile que partió a las 17.30 horas desde la estación de autobuses y que contó con la presencia de 40 grupos, 15 carrozas, una batucada y 10 charangas. Tampoco faltaron vecinos y colectivos de los pueblos de alrededor. La guinda carnavalera llegará el miércoles para despedir la fiesta con el Entierro de la Sardina, que saldrá a las 20.00 horas de la plaza Mayor y acabará en el aparcamiento municipal con el reparto de 50 kilos de sardinas y bebida para los asistentes.
Carnaval 2026 en La Bañeza. ÁNGELOPEZ
