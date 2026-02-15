Caos en San Isidro: un atasco monumental bloquea los accesos por la falta de limpieza y cadenas

Colas interminables en el acceso al área de Cebolledo desde la parte baja de la estación, en Salencias.sanisidro.net

La estación invernal de San Isidro ha vivido una mañana de gran tensión debido a un atasco monumental que ha bloqueado los accesos desde las 8.50 horas. El problema se ha situado en la carretera que conecta Salencias con Cebolledo, donde numerosos vehículos han quedado retenidos durante horas.

Según las quejas de los usuarios afectados, la situación se ha producido por la falta de limpieza en la calzada, que ha dificultado enormemente el tránsito en un tramo crítico para llegar a las pistas y por la falta de control sobre los vehículos que circulaban sin cadenas.

Esta situación ha generado un profundo malestar entre los esquiadores, quienes critican la falta de previsión ante unas condiciones meteorológicas que ya se preveían complicadas para la jornada de hoy.