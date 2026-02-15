Desempolvar los atuendos del año anterior para darle una nueva vida. Ese es el objetivo de la jornada dominical del Carnaval de La Bañeza. Que no se llame al despilfarro porque la ilusión y las ganas de divertirse poco tienen que ver con eso.

Y es que la de ayer fue una antología del desfile del Martes de Carnaval del 2025. Los bañezanos desempolvaron los trajes y los pusieron a punto para salir a la calle a bailar al ritmo de las charangas y del resto de actividades programadas que convirtieron el domingo en otra jornada carnavalera por todo lo alto en las que el cogollo de la ciudad se convirtió, un año más, en un colorido escenario en el que se recogió el testigo de la tradición que el Carnaval tiene en esta parte de la provincia. El desfile desembocó en una auténtica fiesta de luces espectaculares, sonido de carnaval y el colorido de los grupos. También ayer fue el turno de la carrera del Carnaval el encuentro de batukadas internacionales y la música en directo.

Hoy lunes los protagonistas serán los más pequeños gracias al desfile infantil que dará comienzo a las 17.30 horas y que también hatá un hueco a otras actividades pensadas para toda la familia, mientras que el martes volverá a vivirse otro de los grandes desfiles, encabezado por la Musa del Carnaval 2026, a las 17.30 horas, antes de la despedida musical por las calles de la ciudad.

La Bañeza vive estos días una de las grandes citas de su calendario.

Carnaval 2026 en La Bañeza.Virginia Moran El pasado inunda de color y diversión toda La Bañeza

