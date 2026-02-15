Los guirrios vuelven a tomar Velilla de la Reina

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Las esquilas, matracas y cencerros volvieron a sonar en Velilla de la Reina con motivo del Carnaval. La localidad se convirtió en escenario, una vez más, de la exhibición de toros y guirrios que dan forma al tradicional Antruejo que ha sido declarado de Interés Turístico Provincial. El desfile llenó de color las calles de Velilla y el ambiente se tornó festivo durante toda la tarde para celebrar una de las fechas clave del calendario.