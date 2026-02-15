La Robla acogió ayer una de las citas más coloridas del año: el gran desfile de Carnaval, que partió de la calle Ramón y Cajal. y reocrrió las calles del municipio llenándolas de ambiente festivo, música y color hasta llegar a la Plaza de la Constitución al ritmo de batucadas.
El concurso de este año ha destacado por su variedad y la cuantía de sus galardones —competirán en cuatro categorías distintas: carrozas, grupos de más de diez integrantes, grupos de entre tres y diez personas, e individuales o parejas- y, tras un sábado cargado de tradición y gastronomía, el Carnaval continuó ayer y seguirá hoy lunes con una jornada dedicada a los más pequeños, que se convierten en los protagonistas del programa carnavalero gracias al desfile infantil que comenzará en la plaza y seguirá su camino para culminar en el pabellón municipal. En el lugar, la organización festiva ha preparado una tarde llena de actividades infantiles y mucha animación, garantizando que el cierre de las fiestas sea un éxito de diversión para el público familiar.
Los niños y niñas llenarán de color las calles de La Robla con sus disfraces y son un punto clave de los carnavales cada año.
Los disfraces llenan de color y diversión las calles de La Robla por Carnaval
