Diario de León

Cembranos acoge el Carnaval de Chozas con alegría

Carnaval 2026 en Cembranos.

Carnaval 2026 en Cembranos.Virginia Moran

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

Cembranos acogió este domingo la celebración del Carnaval con el desfile que cada año celebra el municipio de Chozas y con el que puso el broche ala jornada. Más de 1.200 personas se dieron cita en la localidad con la excusa de los disfraces para disfrutar del sentimiento de pertenencia a un muicipio que turna a sus localidades para convertirse en escenario festivo con un sistema de rotación. Más de 25 años de celebraciones que pueden presumir de contar con el favor del público, que no quiere perderse esta cira cada Carnaval.

