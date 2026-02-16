La Junta licita el proyecto para la dotación expositiva del Pozo María

Publicado por Vanessa Araujo Redactora de Provincia Caboalles De Abajo Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León, a través de la Fundación Patrimonio Natural, da un paso más con el futuro Archivo Histórico de las Familias Mineras Pozo María, ubicado en la pedanía lacianiega de Caboalles de Abajo. La administración autonómica ha sacado a licitación la ejecución del proyecto técnico de la dotación expositiva del citado archivo. Unos trabajos que consistirán en el desarrollo de los servicios de exposición en museos y equipamiento de exposición, con un importe que roza los 500.000 euros y que será financiado por el Fondo de Transición Justa (UE), contando con un plazo de ejecución de ocho meses. La intervención tendrá lugar en el edificio dos del antiguo Pozo María, integrando la dotación expositiva y audiovisual necesaria para explicar la historia del enclave, el funcionamiento de la mina, la vida cotidiana de las familias y la evolución de la cultura obrera y sindical del valle.

El discurso expositivo se organizará en seis salas distribuidas entre la planta baja y la primera planta, recorriendo la geología, el desarrollo urbano, la historia de la MSP, la vida comunitaria, el trabajo en la mina, la cultura popular, el movimiento obrero, las enfermedades profesionales y la memoria oral del territorio. Además, las salas incorporarán vitrinas con piezas originales, documentos históricos, paneles impresos, audiovisuales con testimonio real, un archivo sonoro, recursos interactivos y una instalación inmersiva que permitirá aproximarse sensorialmente al interior de la mina y a la memoria del accidente de 1979. Dispondrá de un conjunto de pantallas y paneles que mostrarán retratos de mineros, acompañado de un sistema multicanal que guiará la percepción del recorrido inmersivo. La intervención incluirá también un espacio de uso cultural denominado Ecos de la mina, destinado a talleres, encuentros y actividades comunitarias. El Pozo María se convertirá, en el verano del próximo año, en el único archivo histórico del país dedicado a la memoria de las familias mineras.