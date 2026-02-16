León mantiene en nivel naranja los ríos Cea y Órbigo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La situación en los cauces de los ríos de la cuenca del Duero mejoró en las últimas horas, con lo que la Confederación Hidrográfica (CHD) determinó un descenso de los puntos de control en nivel rojo a 15, frente a la veintena que se registró este sábado, otros nueve en naranja y 18 en amarillo, según el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH).

En nivel naranja se encontraban este domingo el Cea, en Valderas y el Órbigo.

Debido a esta situación, que mantiene en rojo diez tramos de los 14 que totaliza Castilla y León, ayer se mantenían cortados 31 tramos de carreteras secundarias en la Comunidad, la mayor parte en Soria, seguida de León y Zamora.

La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), María Jesús Lafuente, defendió ayer que el organismo de cuenca «está informando de manera constante y en todo momento» sobre el episodio de avenidas que afecta, durante las últimas semanas, a su circunscripción hidrográfica. De hecho, cifró en «más de 2.000 avisos» las comunicaciones emitidas a este respecto durante este periodo. «Nosotros hemos cumplido con el Inuncyl, de acuerdo con el protocolo aprobado también por la Junta de Castilla y León, que establece que si hay un aviso a quién toca transmitirlo. O sea que está todo perfectamente estructurado», afirmó Lafuente, quien explicó la información emanada desde la CHD hasta el 1-1-2, que la transmite a los centros de coordinación del Inuncyl, que es el que, según afirmó, tiene que trasladar la información, si no hay Cecopi, como en este caso. Sobre la situación actual, la presidente de la CHD explicó que la cuenca atraviesa un «momento de crecidas muy significativas» debido a un «incremento importante de caudales».

San Isidro

La estación invernal de San Isidro viviño este domingo una mañana de tensión debido a un atasco monumental que bloqueó los accesos desde las 8.50 horas. El problema se originó en la carretera que conecta Salencias con Cebolledo, donde numerosos vehículos quedaron retenidos durante horas. Según las quejas de los usuarios afectados, la situación se produjo por la falta de limpieza en la calzada tras el temporal, que dificultó enormemente el tránsito en un tramo crítico para llegar a las pistas y por la falta de control sobre los vehículos que circulaban sin cadenas.