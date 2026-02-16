El PP promoverá la modernización del regadío en el Canal del Esla

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PP de León ha mantenido hoy un encuentro con los responsables de la Comunidad de Regantes del Canal del Esla en el que ha comprometido su respaldo al proceso de modernización del regadío y promoverá su desarrollo con el fin de incorporar nueva superficie en la zona sur de la provincia con el fin de impulsar el sector agricola.

Este encuentro, en el que participaron María José Álvarez, Tamara Castro y Antonio Mendoza como miembros de la candidatura del PP de León a las Cortes acompañados por el presidente de la gestora, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el secretario, Eduardo Diego, sirvió dar a a conocer las necesidades de los agricultores y cuáles han sido las acciones que ha llevado a cabo, hasta ahora, la Junta de Castilla y León para impulsarla.

La Junta, tal y como detallaron en el encuentro, ha realizado una “histórica inversión” en regadíos durante los últimos años con el 40% del total de la Comunidad y 35.000 hectáreas, lo que hace de la provincia de León “el referente en Castilla y León y, por tanto, en España”. Esta apuesta de los últimos años se suma a la inversión ya ejecutada con anterioridad y que suma, conjuntamente, 350 millones de euros.

Los populares también hicieron un repaso por “la mayor apuesta de la histórica” de Castilla y León por la concentración de secano con más de 41.500 hectáreas en la provincia, a las que se suman las más de 40.000 hectáreas que están actualmente en marcha.

El PP de León también incidió en la necesidad de mejorar la eficiencia energética de los regadíos como un elemento ‘esencial’ para reducir los costes de producción, algo que “actualmente preocupa y mucho” a los agricultores.

En este sentido, la Junta, tal y como remarcan desde el Partido Popular de León, ha estado “al lado” de los agricultores con unas inversiones de 17 millones de euros con la puesta en marcha de cuatro plantas fotovoltaicas.