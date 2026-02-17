Fallece un operario de carreteras de 60 años tras sufrir un atropello en Garrafe de Torío

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

Un hombre de 60 años ha fallecido este martes tras ser atropellado en el kilómetro 16 de la carretera LE-311, en el cruce de Manzaneda de Torío, en el término municipal de Garrafe de Torío (León).

Según ha informado el Servicio de Emergencias, una llamada a las 12:21 horas a la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León ha alertado del atropello y de que la víctima había resultado herido en las piernas.

El 1-1-2 ha trasladado el aviso del atropello a la Guardia Civil de León y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil.

En el lugar del siniestro el personal sanitario solo ha podido confirmar el fallecimiento del hombre.