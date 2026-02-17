Diario de León

Fallece un operario de carreteras de 60 años tras sufrir un atropello en Garrafe de Torío

El suceso ha ocurrido en el kilómetro 16 de la carretera LE-311

Ambulancia del 1-1-2.JCYL

María Martínez Peña

Un hombre de 60 años ha fallecido este martes tras ser atropellado en el kilómetro 16 de la carretera LE-311, en el cruce de Manzaneda de Torío, en el término municipal de Garrafe de Torío (León).

Según ha informado el Servicio de Emergencias, una llamada a las 12:21 horas a la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León ha alertado del atropello y de que la víctima había resultado herido en las piernas.

El 1-1-2 ha trasladado el aviso del atropello a la Guardia Civil de León y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil.

En el lugar del siniestro el personal sanitario solo ha podido confirmar el fallecimiento del hombre.

