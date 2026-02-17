Alegría y Color en el Carnaval infantil coyantino

El Carnaval infantil de Valencia de Don Juan transforma las calles de la villa en un despliegue de imaginación y entusiasmo, donde los más pequeños son los auténticos protagonistas. Con el Pabellón Municipal o la Plaza Mayor como epicentros de la fiesta, cientos de niños y niñas lucen sus disfraces al ritmo de la música, participando en desfiles llenos de ingenio y concursos que premian la creatividad. Es una cita donde la tradición se mezcla con la algarabía de las charangas, culminando generalmente con meriendas populares y espectáculos de animación que logran unir a todas las familias en una de las celebraciones más esperadas del invierno leonés.
