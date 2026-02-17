El sentimiento bañezano se desborda en un Lunes de Carnaval inolvidable

Ayer, las calles de La Bañeza volvieron a demostrar por qué su Carnaval es una de las citas más vibrantes y auténticas del calendario leonés. Durante el Lunes de Carnaval, el ingenio y la espontaneidad tomaron cada rincón, contagiando a locales y visitantes con ese "sentimiento bañezano" que no entiende de guiones ni de prisas. Desde los disfraces más elaborados hasta las ocurrencias de última hora, la ciudad se transformó en un hervidero de color, música y risas, culminando en una jornada donde la convivencia y la sátira recordaron que, aquí, el Carnaval no solo se ve, sino que se vive con el corazón.
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de la Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza
RAMIRO
Carnaval de La Bañeza