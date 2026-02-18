El Virgen del Buen Suceso se prepara para el curso 26/27

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

En un tiempo en que la incertidumbre pesa en cada decisión educativa, el Centro de Formación Profesional Virgen del Buen Suceso inicia el curso 2026/2027 con una idea sencilla y exigente: tradición que innova. La herencia de un centro con décadas de historia se traduce hoy en metodología, disciplina de taller y una orientación constante a lo que realmente importa: que el alumnado salga preparado para incorporarse al mercado laboral con garantías.

Ese compromiso se apoya en datos. El centro ha sido reconocido como el segundo mejor centro privado de FP de España en el ranking 2025 de Strategik B&F Consulting, y lo hace con indicadores que refuerzan la confianza de las familias: tasa de éxito académico del 100%, 79% de empleabilidad tras finalizar los estudios y una red de más de 500 convenios activos para prácticas e inserción.

La oferta formativa del curso 26/27 se mantiene alineada con la demanda del mercado: ASIR, Construcciones Metálicas, Sistemas Microinformáticos y Redes, Instalaciones Eléctricas y Automáticas, Soldadura y Calderería y Formación Básica en Instalaciones Electrotécnicas y Mecánicas. Son itinerarios pensados para perfiles con salida, especialmente en metal, automatización, mantenimiento e informática. La red de empresas colaboradoras no solo facilita prácticas: en muchos casos, es el primer puente hacia el empleo.

Desde Grupo Aspasia, Lorenzo Alonso, CEO, ha subrayado que este tipo de hitos «impulsan a seguir liderando una formación que transforma vidas», con una idea que conecta especialmente con las familias: «estudiar FP no significa elegir un plan B, sino apostar por un camino técnico, concreto y laboralmente sólido, sin necesidad de abandonar el territorio para crecer profesionalmente».

De cara al nuevo curso, el centro refuerza su propuesta con una prioridad clara: que cada alumno avance con acompañamiento, exigencia y propósito. Tutorías, evaluación por competencias y proyectos prácticos integrados consolidan una manera de enseñar basada en evidencias, no en promesas.

Para los padres, la elección se resume en una seguridad: matricularse en el Virgen del Buen Suceso es apostar por un centro con historia, sí, pero sobre todo con resultados, una red empresarial real y un enfoque técnico que abre puertas.

CIFRAS CLAVE



En Castilla y León los datos llegan hasta el 86% de empleabilidad. El 87% de los titulados trabaja en su provincia y el 94% en su comunidad. La empleabilidad del Virgen del Buen Suceso sitúa a sus egresados con ventaja en sectores estratégicos para León y Castilla y León. Con 55.000 m² de instalaciones ofrece un aprendizaje práctico desde el primer día. Destaca la minaescuela, un elemento singular que conecta con la identidad industrial de la cuenca.