Reunión en la Diputación sobre las quejas en Leitariegos

La Asociación de Hostelería y Turismo de Villablino se reunirá con Diputación Provincial de León este viernes para abordar la situación de la estación Valle de Laciana-Leitariegos.

Un encuentro que surge tras manifestar esta agrupación sobre la sensación general de abandono, destacando aspectos como «las instalaciones sin terminar o fuera de servicio», así como unos «servicios básicos insuficientes».

Además, este sábado se llevará a cabo una concentración en la estación de esquí Valle de Laciana-Leitariegos a partir de las 12:30 horas, para manifestar su descontento por la situación actual del complejo turístico.

El PP de Laciana hizo esta semana directamente responsable a la Diputación del mal funcionamiento que viene registrando la estación de esquí y respalda el creciente malestar de usuarios, escuelas de esquí, negocios de alquiler, comerciantes y hosteleros ante una situación que consideran insostenible.