Llantos en Coyanza por el final de la fiesta de Carnaval.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Valencia de Don Juan cerró este miércoles los actos del Carnaval con la celebración del tradicional entierro de la sardina. El cortejo, organizado por la Alegre Cofradía de la Sardina Coyantina, partió desde el Café Bar Español y recorrió las calles de la localidad en un ambiente festivo y participativo. La jornada concluyó en Expocoyanza, donde se repartió pan con sardinas entre los asistentes, poniendo el broche final a las fiestas de este año.