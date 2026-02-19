La Cúpula de El Capricho, el nuevo espacio gastro-sensorial de José Gordón

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

Se llama La Cúpula de El Capricho y es la nueva experiencia gastro-sensorial de José Gordón. Todo está listo en este espacio innovador en el que se respira tradición, amor por la cocina y raíces que abrirá sus puertas a las nuevas reservas a partir del día 20 de febrero con una propuesta exclusiva que gira alrededor del buey, la carne estrella de El Capricho.

El plan, de unas cinco horas de duración, incluye una visita guiada por la finca de bueyes de Quintanilla de Flórez con un pequeño picnic, a lo que se suma la experiencia etno-gastronómica en el nuevo espacio de La Cúpula, en Jiménez de Jamuz.

José Gordón, en un momento de la experiencia etnogastronómica.Virginia Moran

Aquí no se trata solo de comer o de probar un menú degustación. Es vivir una experiencia de disfrute en la que comer se da la mano con otros sentidos y en la que todo está cuidado al detalle.

Gordón, junto a uno de sus bueyes.Virginia Moran

El precio por persona es de 360 euros en lo que se considera una oda al buey en una bodega que es casi un santuario bajo tierra.