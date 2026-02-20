Las aguas recuperan poco a poco su cauce en la cuenca del Duero, con avisos en 17 tramos

Publicado por EFE Valladolid Creado: Actualizado:

Las aguas recuperan poco a poco su cauce en la cuenca del Duero, donde hay aún avisos en 17 tramos de ríos, con el Duero que sigue en rojo a la salida del embalse de la Cuerda del Pozo, en Soria, y creciendo; y otros cuatro tramos en Soria, Burgos y Valladolid en nivel de alerta naranja.

Son datos de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) de este viernes recogidos por EFE, que indican que el Duero sigue en nivel naranja en Soria, en Navapalos; en Burgos en Aranda de Duero; y en Valladolid en Quintanilla de Onésimo y Herrera de Duero, con tendencia a la estabilidad o en descenso.

En nivel amarillo hay otros doce tramos fluviales del Duero, el Carrión y el Órbigo en Palencia, Soria, Zamora, Valladolid y León.

La CHD recuerda que cuando una estación entra en alerta o alarma ésta se transmite aguas abajo, por lo que la vigilancia debe extenderse a todo el cauce.

Además, incide en que cuando haya previsión de precipitaciones, los caudales de los cauces se mantendrán o aumentarán, por lo que habría que mantener la vigilancia.