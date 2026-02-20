El PSOE reafirma su apoyo a la ganadería extensiva

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La candidatura del PSOE de León a las Cortes de Castilla y León, con Nuria Rubio, Mario Rivas, Benjamín Fernández y Lucía de Castro como representantes, ha mantenido una reunión con ganaderos de la provincia para trasladarles el apoyo firme del PSOE a la ganadería extensiva y, en especial, a la cría de razas autóctonas como elemento clave para la conservación de la biodiversidad, el patrimonio natural y el equilibrio territorial en las zonas de montaña.

Durante el encuentro, en el que también han participado el alcalde de San Emiliano, David Marcello, y miembros de la corporación municipal de este Ayuntamiento y de Villablino, los ganaderos han expuesto su malestar por el reiterado incumplimiento de la Junta de Castilla y León en relación con los pastos de alta montaña del Puerto de Pinos. Pese a existir sentencias judiciales firmes que reconocen el derecho del Ayuntamiento y de los ganaderos locales a gestionar estos aprovechamientos, la Junta sigue permitiendo el acceso ilegal de ganado procedente de Asturias, ignorando de forma consciente los fallos judiciales. «Mañueco está incumpliendo sentencias firmes y dejando desprotegidos a nuestros ganaderos", insiste Rivas