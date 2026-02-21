La Diputación se compromete a acabar las obras de Leitariegos la próxima temporada

El diputado provincial de Turismo, Octavio González, se comprometió a que las obras de la estación de esquí Valle de Laciana-Leitariegos estén finalizadas en un 90 % de cara a la próxima temporada de invierno, a excepción del telesilla, cuyo funcionamiento se retrasará al haberse rescindido el contrato el pasado mes de noviembre. Así lo trasladaron los industriales de Laciana tras el encuentro mantenido con el diputado en la jornada de ayer.

Según explicaron los representantes empresariales, durante la reunión también se anunció la adquisición de una nueva máquina pisapistas para la próxima campaña. «Se han firmado dos máquinas nuevas, una para cada estación», indicaron, y mientras tanto, de forma provisional, «ya ha llegado otra máquina de estas características», después de que la anterior sufriera una avería.

Desde la Asociación de Hostelería y Turismo de Laciana valoraron de forma positiva la actitud del diputado, al que calificaron de receptivo, aunque señalaron que les gustaría que el próximo encuentro se celebre in situ, «para que vea directamente lo que le estamos contando». En este sentido, recordaron que ya se ha fijado una nueva reunión para la próxima primavera y subrayaron que las próximas semanas serán «muy importantes», tanto para la apertura de la estación en tiempo y forma como para la limpieza de pistas si se producen nuevas nevadas.

Por su parte, la plataforma ciudadana Leitariegos Existe, que también participó en la reunión, destacó el compromiso del diputado de elaborar un plan de impacto ambiental que permita obtener el permiso de trabajo hasta la zona más alta de la estación, un aspecto que consideran «muy importante». No obstante, recordaron que el telesilla acumulará un retraso superior a los dos años y reclamaron hechos concretos frente a las promesas. «Llevamos diez años desde la creación de la plataforma», señalaron, al tiempo que anunciaron que han registrado una moción para su debate en el próximo pleno, con el objetivo de exigir a la Diputación que ponga «el máximo interés» en la gestión del complejo.

El alcalde de Villablino, Mario Rivas, afirmó tras el encuentro que «están claramente identificados los fallos que está teniendo la ejecución del proyecto», y consideró que estos no se deben a la gestión de la Diputación, sino «a la forma en que están ejecutando las obras las empresas adjudicatarias». En este sentido, señaló que «han quedado claros los pasos a seguir y el control que debe ejercerse sobre los procesos de ejecución y contratación».

Rivas añadió que, además de culminar este proyecto, deben acompañarse políticas que apuesten por la desestacionalización de la estación, una cuestión que, según indicó, todos los participantes en la reunión coincidieron en calificar como «fundamental» para el desarrollo de los negocios de la zona.

Para la jornada de hoy está convocada una concentración en Leitariegos, a partir de las 12.30 horas, con el objetivo de manifestar el descontento por la situación actual del complejo turístico. Entre las principales reivindicaciones figuran la sensación de abandono, instalaciones sin terminar o fuera de servicio y la insuficiencia de servicios.