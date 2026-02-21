Un desfile que rebosa fantasía por la Piñata de Astorga

Astorga celebró este sábado su Gran Desfile de Piñata, el acto principal de los carnavales, convirtiendo las calles de la ciudad en un escenario abierto a la creatividad, la música y el humor. Un total de tres mil personas, repartidas 53 grupos y 25 carrozas participaron en un desfile que volvió a demostrar el enorme arraigo de esta fiesta y la implicación de vecinos y visitantes.

El pasacalles resultó especialmente entretenido y variado, con disfraces que recorrieron épocas, estilos y lugares del mundo. Hubo guiños a la historia política y a personajes históricos, referencias a la cultura popular con los siempre presentes Mario Bros, y un colorido homenaje al carnaval de Brasil, al que el de Astorga no tiene nada que envidiar. Tampoco faltaron las originales abejas con su apicultor y sus flores, animales exóticos, personajes llegados del lejano Oriente o un simpático grupo de sardineras procedentes de la mismísima Santurce.

Todos los disfraces destacaron por su originalidad y por el cuidado de los detalles, así como por las coreografías, muy trabajadas y aplaudidas por el público. La ciudad se volcó por completo con el desfile, llenando las calles y disfrutando de una tarde festiva en la que el ingenio fue el gran protagonista.

Tras el desfile, se celebró la entrega de premios, que reconoció el esfuerzo y la creatividad de los participantes. En la categoría de grupos locales, el primer premio fue para Samba, seguido de Brujas y Mundo Mágico. En grupos foráneos, el jurado otorgó el primer premio a Party Store, de Benavente, mientras que el segundo y tercer puesto recayeron en la Asociación Cultural Vegandrés, de Vega de Espinareda, y en el AMPA San Juan de la Cruz, de León.

En la categoría infantil, el primer premio fue para el AMPA Nuestra Señora del Carmen, de León, seguido de Salta Conmigo, de Astorga, y del AMPA Camino de Santiago del Colegio Santa Marta. El galardón al mejor grupo reducido, de entre tres y once componentes, fue para Cromáticas, procedente de Valencia de Don Juan, mientras que en la categoría de individuales y parejas se alzaron con el primer premio Peter y Garfio, de Villazala. En el apartado de carrozas, el jurado también designó al grupo ganador, que fue para Jaleo Real, de Fresno de la Vega y segundo al Ampa de San Claudio de León. Como mejor grupo animado se eligió a Hoy salidos, de Astorga, y La Resistencia, de Valencia de Don Juan.

Los carnavales de Astorga se despedirán este domingo hasta el próximo año con el desfile de despedida, que partirá a las 19.30 horas desde la Plaza Eduardo de Castro, y con la tradicional quema de la sardina en la Plaza Mayor, a partir de las 20.45 horas, que contará con un espectáculo pirotécnico como broche final a varios días de fiesta.