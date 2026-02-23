Sahagún celebra con éxito el concurso de Ollas Ferroviarias

Publicado por Acacio Díaz Sahagún Creado: Actualizado:

LSahagún acogió este domingo una nueva edición del concurso de Ollas Ferroviarias, una cita que reunió a en torno a setenta participantes y numeroso público en una jornada marcada por la convivencia, la tradición y la buena gastronomía. El certamen estuvo organizado por el Ayuntamiento de la Villa, en colaboración con diversas firmas comerciales locales.

Durante toda la jornada, los actos estuvieron amenizados por la música tradicional de la dulzaina, que acompañó de forma constante a participantes y visitantes, reforzando el ambiente festivo. Al concurso acudieron cuadrillas procedentes de distintos puntos del norte de España, como Valmaseda, Palencia, Cistierna, la Montaña Leonesa y Cantabria, lo que puso de manifiesto el carácter abierto y popular del evento.

El jurado otorgó un total de cinco premios, con una dotación que osciló entre los 300 euros del primer premio —que fue a parar a la representación de San Cebrián de Campos— y los 200, 100, 75 y 50 euros del resto de galardones, todos ellos acompañados de diploma acreditativo de las jornadas.

La cita permitió al público asistente degustar un plato tan sencillo como sabroso: patatas con costilla elaboradas a fuego lento en las tradicionales ollas ferroviarias, sin olvidar los apreciados caldos de la tierra, que completaron la experiencia gastronómica. Coincidiendo con el certamen, numerosos peregrinos del Camino de Santiago realizaron un alto en su etapa para compartir mesa y ambiente con vecinos y visitantes antes de continuar su recorrido.

Tras el éxito de la jornada en Sahagún, la próxima cita del concursoserá el 26 de abril en Garajal de Campos.