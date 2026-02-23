Qué es una yurta: el milenario refugio nómada que conquista la arquitectura sostenible

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La yurta es una estructura habitacional circular que ha servido como hogar principal para los pueblos nómadas de Asia Central, especialmente en Mongolia, durante miles de años. Este ingenioso diseño se basa en una armadura de madera plegable cubierta por capas de fieltro de lana, lo que permite a las familias desplazarse por las estepas siguiendo los ciclos de las estaciones. Su arquitectura es una respuesta directa a los climas extremos, ofreciendo una resistencia aerodinámica excepcional contra los fuertes vientos y una eficiencia térmica natural que mantiene el interior fresco en verano y cálido en invierno.

A diferencia de las construcciones convencionales, la yurta destaca por su flexibilidad y su profundo simbolismo cultural. El elemento central de la estructura es el tono, un anillo de madera situado en la parte superior que actúa como tragaluz y chimenea, permitiendo la ventilación y la entrada de luz natural. Para los pueblos de la estepa, este anillo no es solo una pieza arquitectónica, sino un emblema de la conexión entre la familia y el cosmos, transmitiéndose a menudo de generación en generación como una herencia sagrada.

En la actualidad, esta vivienda milenaria ha trascendido las fronteras de Oriente para integrarse en el movimiento de la arquitectura ecológica y el turismo sostenible en Occidente. Gracias a su bajo impacto ambiental y su facilidad de montaje, muchas personas han adoptado versiones modernas de la yurta como residencias permanentes o alojamientos de lujo conocidos como glamping. Esta evolución demuestra que la sabiduría ancestral de los nómadas sigue siendo plenamente vigente en un mundo que busca soluciones habitacionales más armónicas con el entorno natural.