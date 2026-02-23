UCCL considera «inasumible» una bajada del precio de la leche

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) considera «inasumible para el sector» lácteo cualquier bajada de los precios para 2026, como se aventura que pueda pasar pese a «posibles situaciones de estabilidad de precios o incluso de posible mejora de la rentabilidad en determinadas especies».

En concreto, y según informa la organización profesional agraria en un comunicado remitido a Ical, en materia de vacuno de leche el censo de vacas en ordeño disminuyó un dos por ciento, y el número de explotaciones se redujo en un cinco por ciento, situándose en 8.749 ganaderías. Esto refleja, para UCCL, un aumento del tamaño medio de las granjas, en un proceso de ajuste estructural que, sin embargo, «no es capaz de absorber la totalidad del censo que se pierde por el cierre de granjas».

Esto se traslada asimismo en una caída de la producción del 0,5 por ciento con respecto al año pasado. Asimismo, en materia de precios, Unión de Uniones denuncia que los precios percibidos no han supuesto una mejora en la viabilidad económica de las granjas por el repunte de determinados costes como el energético.

UCCL señala que el estudio revela también que es el sector de ovino de leche el que está atravesando el escenario más complejo del conjunto del sector. La producción descendió un 4,7 por ciento, consolidando la tendencia decreciente de los últimos años. El número de ganaderías con entregas cayó un diez por ciento, evidenciando un fuerte proceso de abandono, especialmente acusado en determinadas comunidades.