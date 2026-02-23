Alto Bernesga analiza la fuga de jóvenes en la montaña leonesa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Reserva de la Biosfera Alto Bernesga y el Istituto Oikos analizaron la emigración juvenil en las zonas rurales de montaña durante un taller celebrado en La Pola de Gordón, en el marco del proyecto RES-MAB y del estudio sobre el nexo agua-energía-alimentos-ecosistemas (WEFE).

Según las conclusiones del estudio, la salida de jóvenes de la montaña leonesa está teniendo un impacto directo en la producción alimentaria y en la gestión sostenible de los ecosistemas. Entre las principales consecuencias se encuentran el descenso de la ganadería extensiva, la paralización de la trashumancia tradicional y el abandono de pastos y rutas históricas. A ello se suma la crisis del sector minero, que ha acelerado la emigración y el cierre de negocios locales.

El informe, elaborado por el Istituto Oikos a partir de encuestas realizadas a jóvenes de distintas zonas de León, también pone el foco en la desigualdad de género en el sector primario. Las mujeres jóvenes emigran en mayor proporción en busca de formación y empleo, mientras que los hombres de mayor edad continúan concentrando la toma de decisiones sobre el uso de la tierra. No obstante, el estudio identifica experiencias positivas, como iniciativas lideradas por mujeres en ámbitos como la apicultura o la agroalimentación.