Astorga honra a su patrona Santa Marta

La ciudad de Astorga celebró este lunes la festividad de Santa Marta, su patrona, con una solemne misa que tuvo lugar a las 19.30 horas en la Iglesia de Santa Marta. El acto religioso contó con la presencia de representantes del Ayuntamiento de Astorga, que participaron en la tradicional ofrenda floral a la patrona, uno de los momentos más significativos de la celebración. La ceremonia reunió también a numerosos fieles que quisieron sumarse a esta cita anual marcada por la devoción y la tradición. La festividad de Santa Marta se conmemora cada 23 de febrero y forma parte del calendario religioso y cultural de la ciudad. Durante esta jornada, Astorga rinde homenaje a su patrona.