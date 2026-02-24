Coyanza celebra sus Feria del Stock

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Valencia de Don Juan celebrará los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo la IX edición de la Feria del Stock, una cita ya consolidada que se presenta como una excelente oportunidad para adquirir artículos de calidad a precios reducidos, apoyando al comercio local.

La feria abrirá sus puertas el viernes en horario de tarde, de 17.00 a 21.00 horas, mientras que el sábado y el domingo podrá visitarse tanto en horario de mañana, de 11.00 a 14.30 horas, como de tarde, de 17.00 a 21.00 horas.

Durante los tres días del evento, los asistentes podrán participar en un sorteo diario de premios, organizado por ASEMCO, así como en el sorteo de lotes de productos de la propia feria, que se realizará cada jornada a las 20.45 horas.

En esta edición participan establecimientos de distintos sectores relacionados con el textil, la zapatería, la artesanía y la bistería, ofreciendo una amplia variedad de productos que van desde moda y calzado hasta complementos, hogar y artesanía.