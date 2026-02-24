Los embalses del Duero en León siguen al alza y superan ya el 87,5%

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los embalses de la provincia de León continúan ganando reservas y se sitúan esta semana al 87,5 % de su capacidad, según los últimos datos facilitados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). Esta cifra supone una mejora de cuatro puntos porcentuales respecto a la situación registrada el pasado 16 de febrero, cuando los sistemas Esla y Órbigo se encontraban al 83,5 %.

En el conjunto de la cuenca del Duero, los embalses almacenan actualmente 2.363,9 hectómetros cúbicos, lo que representa el 82,8 % de su capacidad total, tras aumentar en 23,5 hm³ durante la última semana. Este volumen se sitúa casi 14 puntos por encima de la media de los últimos diez años y un punto más que hace un año, confirmando una evolución muy favorable de la reserva hídrica.

Los embalses leoneses de Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño, integrados en los sistemas Esla y Órbigo, protagonizan una de las subidas más destacadas de la cuenca. El incremento de cuatro puntos en solo siete días consolida a León como una de las provincias con mejor situación hídrica, reforzando las garantías tanto para el abastecimiento como para el regadío de cara a la próxima campaña.

Comparativa

Por sistemas, la evolución ha sido desigual respecto a la semana anterior. Mientras León ha experimentado una clara mejora, otros territorios han registrado ligeras variaciones. El sistema Carrión (Palencia) ha pasado del 80,6 % al 81,6 %, y el sistema Arlanza (Burgos) ha subido del 84,9 % al 85,6 %. En cambio, el sistema Alto Duero (Soria) ha descendido del 85,9 % al 79,1 %, y el sistema Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja (Segovia) ha bajado de forma notable del 97,5 % al 85,1 %.

En Salamanca, el sistema Tormes se sitúa ahora al 80,1 %, frente al 81,3 % de la semana pasada, mientras que el sistema Águeda se mantiene prácticamente estable, pasando del 65,3 % al 65,5 %.

En conjunto, los datos reflejan una situación hidrológica muy positiva en la cuenca del Duero, especialmente en la provincia de León, donde las reservas continúan creciendo y se mantienen muy por encima de los valores medios de la última década, alejando por el momento cualquier escenario de escasez.