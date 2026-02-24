Diario de León

Los embalses del Duero en León siguen al alza y superan ya el 87,5%

Desde la semana pasada, los cuatro embalses leoneses se han incrementado cuatro puntos

Imagen del embalse de Riaño, este fin de semana.

Imagen del embalse de Riaño, este fin de semana.campos

Los embalses de la provincia de León continúan ganando reservas y se sitúan esta semana al 87,5 % de su capacidad, según los últimos datos facilitados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). Esta cifra supone una mejora de cuatro puntos porcentuales respecto a la situación registrada el pasado 16 de febrero, cuando los sistemas Esla y Órbigo se encontraban al 83,5 %.

En el conjunto de la cuenca del Duero, los embalses almacenan actualmente 2.363,9 hectómetros cúbicos, lo que representa el 82,8 % de su capacidad total, tras aumentar en 23,5 hm³ durante la última semana. Este volumen se sitúa casi 14 puntos por encima de la media de los últimos diez años y un punto más que hace un año, confirmando una evolución muy favorable de la reserva hídrica.

Los embalses leoneses de Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño, integrados en los sistemas Esla y Órbigo, protagonizan una de las subidas más destacadas de la cuenca. El incremento de cuatro puntos en solo siete días consolida a León como una de las provincias con mejor situación hídrica, reforzando las garantías tanto para el abastecimiento como para el regadío de cara a la próxima campaña.

Comparativa

Por sistemas, la evolución ha sido desigual respecto a la semana anterior. Mientras León ha experimentado una clara mejora, otros territorios han registrado ligeras variaciones. El sistema Carrión (Palencia) ha pasado del 80,6 % al 81,6 %, y el sistema Arlanza (Burgos) ha subido del 84,9 % al 85,6 %. En cambio, el sistema Alto Duero (Soria) ha descendido del 85,9 % al 79,1 %, y el sistema Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja (Segovia) ha bajado de forma notable del 97,5 % al 85,1 %.

En Salamanca, el sistema Tormes se sitúa ahora al 80,1 %, frente al 81,3 % de la semana pasada, mientras que el sistema Águeda se mantiene prácticamente estable, pasando del 65,3 % al 65,5 %.

En conjunto, los datos reflejan una situación hidrológica muy positiva en la cuenca del Duero, especialmente en la provincia de León, donde las reservas continúan creciendo y se mantienen muy por encima de los valores medios de la última década, alejando por el momento cualquier escenario de escasez.

