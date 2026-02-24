Carrizo correré le próximo 7 de marzo por las mujeres

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Carrizo de la Ribera acogerá el sábado 7 de marzo la carrera solidaria «La Orbigona», una iniciativa organizada por el Ayuntamiento y el IES Doctora María José Alonso que une deporte, educación y solidaridad.

La prueba contará con tres modalidades: un cross competitivo de 10 kilómetros y dos no competitivas, andarines y marcha nórdica, ambas de 4 kilómetros, con salida y meta a las 12.00 horas en la calle Doctor González Álvarez. Parte de la recaudación se destinará a la Asociación Feminista Leonesa Flora Tristán y al finalizar habrá una paella solidaria.

«La Orbigona» se celebra en la antesala del Día Internacional de la Mujer, un enfoque que impregna todo el evento. El color morado del cartel, el logotipo y las camisetas simboliza este compromiso, al igual que la donación de parte de la recaudación a la Asociación Feminista Leonesa Flora Tristán. Las inscripciones pueden realizarse de forma online a través de la plataforma Deporticket y de manera presencial.