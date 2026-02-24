León recibirá 12,1 M€ para servicios públicos y proyectos municipales

Publicado por ICAL León Creado: Actualizado:

El Boletín Oficial de Castilla y León recoge, en su edición de hoy, el reparto de 65 millones de euros para financiar los servicios públicos que prestan los municipios y diputaciones de Castilla y León a sus vecinos. La partida se reparte entre el Fondo de Cooperación Económica Local General y el Fondo de Participación en los Impuestos Propios de la Comunidad de Castilla y León en 2026, y es la Consejería de Presidencia la encargada de definir la distribución.

Estos dos fondos, cuyas cuantías están garantizadas por ley, se reparten anualmente entre todas las entidades locales de la Comunidad, tanto para cubrir sus gastos diarios como para impulsar proyectos de inversión que contribuyan a mejorar la calidad de vida de sus vecinos.

La provincia de León recibirá 12.103.727 euros del total, de los que 2.043.158 corresponden a la Diputación de León, 1.297.363 a la ciudad de León, 911.791 a Ponferrada y 699.093 a San Andrés del Rabanedo. El resto de la cuantía, que asciende a 7.151.729 se repartirá entre el resto de los municipios de la provincia.

Según recoge la orden, el Fondo de Cooperación Económica Local General permite a las entidades locales afrontar inversiones para modernizar y mantener sus infraestructuras y los servicios básicos que prestan a sus vecinos. La dotación final de este fondo es de más de 51,3 millones de euros, que se reparten en función de los criterios recogidos en las bases que regulan estos fondos: número de habitantes, renta per cápita, envejecimiento de la población, carga competencial, número de pedanías, etc. El FCELG está destinado a financiar tres tipos de actuaciones, que se diferencian entre ellas por sus objetivos y beneficiarios.

En primer lugar, se fija en 13,4 millones de euros la cuantía del FCELG destinada a todos los municipios con población inferior o igual a 1.000 habitantes. Esta línea tiene carácter incondicionado, lo que significa que estos municipios podrán destinar libremente los fondos recibidos para acometer inversiones, cubrir gastos corrientes, o realizar operaciones de capital o financieras.

Por otro lado, el FCELG destinado a municipios de entre 1.000 y 20.000 habitantes está dotado con 14,9 millones de euros. Este dinero tendrá que ir destinado a inversiones sostenibles, es decir, a infraestructuras y equipamientos municipales mínimos y obligatorios que cumplan con la protección del medio ambiente, la mejora social y la sostenibilidad.

Además, se asignan más de 23 millones de euros a municipios de más de 20.000 habitantes (casi 12,8 millones) y a Diputaciones Provinciales (más de 10,2 millones). La mitad de la ayuda asignada a cada una de estas entidades locales se destinará a inversiones sostenibles (con un valor total de más de 11,5 millones de euros), y la otra mitad (otros más de 11,5 millones), a inversiones para desafíos demográficos.

Este fondo recoge dos cuantías complementarias incluidas dentro de los 51,3 millones: la primera, de algo más de 174.000 euros, que recibirán aquellos municipios que lo precisen, para alcanzar la cuantía la que recibieron con el fondo de la financiación global del año 2014, antes de la entrada en vigor del modelo actual de financiación local.

Además, para garantizar que la cuantía total que perciban las entidades locales a través de los dos fondos del modelo de financiación local sea, como mínimo, igual a la de 2025, se ha establecido una cuantía complementaria transitoria. Esta cuantía, que supera los 1,6 millones de euros, tiene como objetivo minimizar la pérdida de ingresos derivada de la supresión del impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos.