León supera el episodio de crecidas más largo e intenso en diez años

La Confederación Hidrográfica del Duero ha emitido 2.780 avisos hidrológicos por riesgo de inundación en el último episodio de avenidas, el más largo e intenso de los últimos diez años, que ha afectado a un total de 124 estaciones y 52 tramos de cauce distintos, según los datos recogidos por el Sistema Automático de Información del Duero (SAIH). Este episodio arrancó el pasado 26 de enero y se prolongó hasta el 24 de febrero.

En la provincia de León, el Órbigo acumuló 226 avisos, de los cuales 42 alcanzaron el nivel rojo, mientras que el Cea sumó 115 avisos, confirmando la presión ejercida por las crecidas también en los afluentes leoneses del Duero. Otros ríos con caudales muy significativos durante este periodo fueron el Arlanza, el Eresma, el Pisuerga o el Carrión.

Del total de avisos emitidos en el Duero, 511 correspondieron al nivel rojo (11%), el más grave, asociado a crecidas excepcionales con desbordamientos generalizados; 600 fueron de nivel naranja (22%), por crecidas inusuales con potencial riesgo; y 1.669 de nivel amarillo (60%), por caudales superiores a los habituales que obligaron a un seguimiento constante.

El episodio estuvo provocado por el paso continuado de un tren de borrascas de alto impacto, que descargó precipitaciones persistentes sobre la cuenca del Duero. A ello se sumó la saturación previa del suelo y episodios de incremento de temperaturas, que aceleraron el deshielo en zonas de montaña. Esta combinación de factores mantuvo a la CHD en una situación de vigilancia reforzada tanto en ríos y arroyos como en los embalses, que desempeñaron un papel decisivo para laminar las avenidas y reducir los daños aguas abajo.

La zona alta y media de la cuenca fue la más castigada, con crecidas persistentes y desbordamientos que mantuvieron activos durante varios días avisos de nivel rojo en tramos clave del Duero y de sus principales afluentes. Las provincias de Soria, Burgos y Valladolid registraron las incidencias más destacadas, con impactos directos en municipios ribereños como Tudela de Duero, Aranda de Duero o San Esteban de Gormaz.

En términos comparativos, este episodio supera claramente a otros de gran relevancia registrados en la última década. El del año hidrológico 2024-2025 se prolongó 27 días y generó 848 avisos; el de 2020-2021 sumó 458 avisos en 25 días; y el de 2019-2020, aunque duró 18 días, contabilizó 1.105 avisos. Ninguno de ellos alcanzó ni la duración ni la intensidad del actual.

El río Duero fue uno de los grandes protagonistas del episodio, con 651 avisos por riesgo de inundación repartidos entre las provincias de Soria, Burgos, Valladolid, Salamanca y Zamora. Especialmente significativo fue el dato registrado en el punto de control de Saucelle, donde el 13 de febrero se alcanzó un caudal máximo histórico de 3.393,6 metros cúbicos por segundo, superando ampliamente el anterior récord de 2015-2016.

Situaciones de alerta

En el marco del Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla y León (Inuncyl), la CHD trasladó de forma continua los partes de avenidas a Protección Civil y a las distintas administraciones implicadas. Una vez activada la fase de alerta, corresponde a la Junta de Castilla y León adoptar medidas preventivas para minimizar los daños personales, materiales y medioambientales, así como informar a la población afectada.

La Confederación recuerda que toda la información hidrológica puede consultarse en tiempo real a través del sistema SAIH, una red que actualmente cuenta con 178 estaciones de medición de caudal, 201 pluviómetros y 34 puntos de control en embalses, y que ha sido clave para el seguimiento de un episodio que ya queda marcado como el más severo sufrido en la última década en la cuenca del Duero.