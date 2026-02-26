Unos 15 comercios se dan cita en la Feria del Stock coyantina

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Valencia de Don Juan celebrará desde el viernes hasta el domingo la IX edición de la Feria del Stock, una cita ya consolidada en el calendario local que vuelve a apostar por el comercio de proximidad. En esta ocasión, alrededor de 15 establecimientos participarán en el evento, ofreciendo artículos de calidad a precios reducidos.

La feria abrirá el viernes en horario de tarde, de 17.00 a 21.00 horas, mientras que el sábado y el domingo podrá visitarse tanto por la mañana, de 11.00 a 14.30 horas, como por la tarde, de 17.00 a 21.00 horas.

Durante los tres días, los asistentes podrán participar en sorteos diarios de premios, organizados por Asemco , además del sorteo de lotes de productos de la propia feria, que se realizará cada jornada a las 20.45 horas.