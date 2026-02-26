Unos 15 comercios se dan cita en la Feria del Stock coyantina
Valencia de Don Juan celebrará desde el viernes hasta el domingo la IX edición de la Feria del Stock, una cita ya consolidada en el calendario local que vuelve a apostar por el comercio de proximidad. En esta ocasión, alrededor de 15 establecimientos participarán en el evento, ofreciendo artículos de calidad a precios reducidos.
La feria abrirá el viernes en horario de tarde, de 17.00 a 21.00 horas, mientras que el sábado y el domingo podrá visitarse tanto por la mañana, de 11.00 a 14.30 horas, como por la tarde, de 17.00 a 21.00 horas.
Durante los tres días, los asistentes podrán participar en sorteos diarios de premios, organizados por Asemco , además del sorteo de lotes de productos de la propia feria, que se realizará cada jornada a las 20.45 horas.