Santa María del Páramo tramita el cambio de la señalización

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo ha iniciado el procedimiento de licitación para la renovación integral de la señalética horizontal y vertical del municipio, una actuación cuyo objetivo es mejorar la accesibilidad, la visibilidad y la seguridad vial, así como garantizar una ordenación adecuada del espacio urbano adaptada a las nuevas necesidades de la localidad.

Esta intervención permitirá sustituir y modernizar la señalización existente mediante una actuación completa y ordenada en todo el término municipal, incluyendo marcas viales longitudinales, líneas de detención continuas y discontinuas, pasos de peatones, flechas, inscripciones, símbolos, cebreados y la instalación de nuevas señales verticales sobre poste, lo que redundará en una mayor claridad y seguridad en la circulación, tal y como ha detallado el consistorio.

Desde el Ayuntamiento explican que «el equipo de gobierno ha decidido volver a impulsar este expediente con la intención de que sea una realidad durante el próximo verano, enmarcándolo dentro de la línea de trabajo centrada en la mejora y modernización del municipio y en el refuerzo de la seguridad tanto para peatones como para conductores.».

La inversión destinada a esta actuación asciende a 128.050,49 euros, IVA incluido, y está financiada a través del Plan Provincial de Cooperación Local de la Diputación de León, previendo la entidad local que la adjudicación y formalización del contrato se realicen durante el próximo mes y que las obras se ejecuten sin dilatar los plazos establecidos, siendo el plazo de ejecución recogido en el Proyecto Técnico de dos meses.

Asimismo, en los próximos días el Ayuntamiento de Santa María tiene previsto licitar la inversión pendiente correspondiente al citado Plan Provincial, relativa a la urbanización y pavimentación de diversas calles del municipio, con un presupuesto total de 307.818,87 euros, IVA incluido, que permitirá urbanizar el extremo sur de la calle El Bajo o renovar los pavimentos del extremo norte de la calle Polideportivo, entre otras actuaciones .