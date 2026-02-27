El ayuntamiento de Santa María del Páramo ofrece una completa programación cultural para estos días

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Santa María del Páramo acogerá en los próximos días una variada programación de actividades culturales, educativas y formativas, dirigidas a públicos de todas las edades y con acceso libre hasta completar aforo.

La agenda comenzará hoy viernes, a partir de las 19.30 horas, en el salón de actos, con la presentación 'Santa María en ruta 2026', una cita abierta a toda la ciudadanía interesada en conocer este proyecto. Mañana sábado se celebrarán dos actividades: a las 17.30 tendrá lugar una charla sobre Técnicas de estudio, orientada a estudiantes, familias y personas interesadas en mejorar sus métodos de aprendizaje. Ese mismo día, a las 19.00 horas, en la sala de conferencias se presentará la Asociación El Páramo Lee, una iniciativa que se dedica a la promoción de la lectura y la cultura en la comarca.

El martes 3 de marzo a las 20.00 horas en la b biblioteca llegará una nueva sesión de Martes de Tertulia, en la que se comentará el libro Los Siguientes, de Pedro Simón. Entre el lunes 9 y el jueves 12 de marzo se desarrollará, a partir de las 16.30, en el aula de informática el curso gratuito 'Aprende a aplicar la IA a tu negocio', para emprendedoras, comerciantes y profesionales interesados en conocer las aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial. Las inscripciones pueden hacer en lña bilioteca o el ayuntamiento.