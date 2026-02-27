El ayuntamiento de Santa María del Páramo ofrece una completa programación cultural para estos días
Para el público de todas las edades
Santa María del Páramo acogerá en los próximos días una variada programación de actividades culturales, educativas y formativas, dirigidas a públicos de todas las edades y con acceso libre hasta completar aforo.
La agenda comenzará hoy viernes, a partir de las 19.30 horas, en el salón de actos, con la presentación 'Santa María en ruta 2026', una cita abierta a toda la ciudadanía interesada en conocer este proyecto. Mañana sábado se celebrarán dos actividades: a las 17.30 tendrá lugar una charla sobre Técnicas de estudio, orientada a estudiantes, familias y personas interesadas en mejorar sus métodos de aprendizaje. Ese mismo día, a las 19.00 horas, en la sala de conferencias se presentará la Asociación El Páramo Lee, una iniciativa que se dedica a la promoción de la lectura y la cultura en la comarca.
El martes 3 de marzo a las 20.00 horas en la b biblioteca llegará una nueva sesión de Martes de Tertulia, en la que se comentará el libro Los Siguientes, de Pedro Simón. Entre el lunes 9 y el jueves 12 de marzo se desarrollará, a partir de las 16.30, en el aula de informática el curso gratuito 'Aprende a aplicar la IA a tu negocio', para emprendedoras, comerciantes y profesionales interesados en conocer las aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial. Las inscripciones pueden hacer en lña bilioteca o el ayuntamiento.