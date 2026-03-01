Astorga nombra Hijo Adoptivo a Escarpizo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Comisión de Tradiciones y Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Astorga ha decidido nombrar Hijo Adoptivo a Benito Álvarez García, conocido artísticamente como Escarpizo. La propuesta, respaldada por una amplia base documental y testimonial, subraya tanto su trayectoria profesional como su estrecha vinculación con la ciudad.

La propuesta de nombramiento ha sido respaldada por unanimidad por la corporación municipal a iniciativa del Equipo de Gobierno. El acto oficial de concesión de la distinción se celebrará próximamente en el Salón de Plenos, en una sesión cuya fecha será anunciada en los próximos días.

Licenciado en Bellas Artes, es un creador de reconocido prestigio que a largo de su carrera ha protagonizado exposiciones en distintos países y ha sido distinguido con numerosos premios. Su obra ha suscitado el interés y la admiración de personalidades del mundo de la cultura como Victoriano Crémer, Ricardo Chávarri, Julio Llamazares, Eutimio Carro Celada, José Hierro, Fernando Fernán Gómez y José de la Rosa, además de un amplio elenco de escritores y críticos que han analizado y valorado su producción artística, según subrayan desde el consistorio maragato.

Una huella visible

En la ciudad de Astorga, su huella resulta especialmente visible, ya que es autor del diseño y ejecución de las vidrieras del Salón de Plenos del Ayuntamiento y de las zonas viales del mismo edificio. También llevan su firma las vidrieras de la iglesia de San Bartolomé y la de la capilla de la Inmaculada en la catedral. A ello se suman diversas placas conmemorativas, como la dedicada al poeta Gerardo Diego, la que recuerda a los soldados irlandeses de las Guerras Napoleónicas, la dedicada al crítico literario Ricardo Gullón o la que honra la memoria del general Sir John Moore, entre otras intervenciones de carácter artístico y memorial que llevan la firma de Escarpizo.