Divulgación sobre plantas y un taller homenaje a Lolo en Murias de Paredes

La Casona Murias de Paredes ha acogido este sábado dos actividades, una charla divulgativa dedicada a dar a conocer las raíces y el poder de las plantas con el experto Pedro Díaz y un homenaje al dibujante José Manuel Redondo 'Lolo' a través de un taller concedido por el Instituto Leonés de Cultura.

Bajo el título de "Uso y cultivo de plantas condimentarias y medicinales", el experto Pedro Díaz (Ingeniero Agrónomo y Presidente del Ateneo Rural Urbicum) guió a los allí presentes en un viaje desde la prehistoria hasta nuestros días.

Dionisio Rodríguez abrió el acto recordando que el uso de estas especies es un legado ancestral que ya utilizaban las antiguas civilizaciones para curar y conservar alimentos.

Los asistentes recibieron una guía práctica para crear su propio jardín botánico en casa, con una selección de 30 plantas locales (anuales, bianuales y vivaces) adaptadas a nuestro clima y aprendieron cómo las hierbas no solo dan sabor, sino que son aliadas clave para una digestión perfecta y el bienestar general.

La charla terminó con un debate enriquecedor donde compartieron dudas y experiencias. Ya por la tarde el taller “Recordando a Lolo”, concedido por el InsƟtuto Leonés de Cultura, reunió a vecinos y vecinas en un emotivo homenaje a José Manuel Redondo “Lolo”, el dibujante que convirtió nuestros pueblos en viñetas vivas y a sus gentes en personajes eternos. Supo mirar lo cotidiano con lupa de artista y alma de vecino, dejando en cada trazo un pedacito de nuestra tierra.

El encuentro se celebró también en la Casona de los Condes de Luna y fue impartido por su hija, Laia Redondo, quien compartió recuerdos, historias y la forma tan personal con la que su padre dibujaba lo nuestro. A través de imágenes y palabras, el público pudo redescubrir la sensibilidad y el compromiso de Lolo con cada rincón del municipio.